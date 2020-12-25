Сверхвысокую эффективность показала еще одна вакцина

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148275-sverhvysokuu-effektivnost-pokazala-esche-odna-vakcina.html

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Вакцина от коронавируса китайского производителя Sinovac показала эффективность в 91,25%. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы позволят использовать этот препарат для массовой вакцинации в стране.

Первая партия в 3 млн доз вакцины прибудет в Турцию уже 28 декабря. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Анкара уже подписала соглашение о закупке 50 млн доз китайской вакцины. Отметим, что более 9 млн человек должны пройти вакцинацию на первом этапе. Прививку будет делать примерно 2 млн человек ежедневно.

Испытания китайской вакцины в Турции начались 14 сентября, и в них приняли участие более 7 тыс. добровольцев. Результаты испытания основаны на данных 1 тыс. 322 человек.

Sinovac — первый китайский производитель вакцин, опубликовавший подробные сведения о поздних стадиях клинических испытаний. Sinovac также подписал соглашения о поставках вакцины CoronaVac с Индонезией, Бразилией, Чили и Сингапуром и ведет переговоры с Филиппинами и Малайзией.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса уже изобретена, поэтому посольство Украины в Бразилии уже направило запросы бразильским государственным институтам относительно возможного экспорта вакцины против коронавируса. Сейчас в стране тестируют четыре вакцины от коронавируса.