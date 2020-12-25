Надвисоку ефективність показала ще одна вакцина

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148275-nadvysoku-efektyvnist-pokazala-sche-odna-vakcyna.html

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Вакцина від коронавірусу китайського виробника Sinovac показала ефективність у 91,25%. Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що проміжні результати випробувань третьої фази дозволять використовувати цей препарат для масової вакцинації у країні.

Перша партія у 3 млн доз вакцини прибуде до Туреччини вже 28 грудня. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Анкара вже підписала угоду про закупівлю 50 млн доз китайської вакцини. Наголосимо, що понад 9 млн осіб повинні пройти вакцинацію на першому етапі. Щеплення можна буде робити приблизно 2 млн людей щоденно.

Випробування китайської вакцини в Туреччині почалися 14 вересня, і в них взяли участь понад 7 тис. добровольців. Результати випробування засновані на даних 1 тис. 322 осіб.

Sinovac — перший китайський виробник вакцин, що опублікував докладні відомості про пізні стадії клінічних випробувань. Sinovac також підписав угоди про постачання вакцини CoronaVac з Індонезією, Бразилією, Чилі та Сінгапуром і веде переговори з Філіппінами та Малайзією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу вже винайдена, а тому посольство України у Бразилії вже надіслало запити бразильським державним інститутам щодо можливого експорту вакцини проти коронавірусу. Наразі у країні тестують чотири вакцини від коронавірусу.