Погода. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148274-potujni-snigopady-nakryly-vidrazu-kilka-mist-ukrayiny-foto-i-video-negody.html

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Сніг і ожеледь накрили відразу кілька українських міст в п’ятницю, 25 грудня, на Різдво. Сильний снігопад пройшов у Харкові, внаслідок чого в місті утворюються затори, а також існує підвищений ризик аварій.

Комунальники вийшли на боротьбу зі стихією, однак не справляються з кількістю опадів, що випали. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».





За прогнозом синоптиків, до кінця дня вулиці Харків почне заливати дощем замість снігу, що спровокує ожеледь. Також через снігопад і налипання снігу на дорогах фіксують ДТП. На перевальних ділянках доріг покриття залишається вологим.



Тим часом у Дніпрі дощ перетворив вулиці на суцільну ковзанку. Тільки за ніч сталося більше десятка аварій. На лівому і правому берегах міста серйозно ускладнено рух.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений. Для забезпечення проїзду по дорогах державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 441 одиниця техніки та 533 робітників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 25 грудня спостерігається морозна і сніжна. У східній та північно-східній частині України йде сильний мокрий сніг, відбувається налипання мокрого снігу та утворюється ожеледь. Складні погодні умови супроводжуються поривами вітру 15−20 м/с.