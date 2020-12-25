Снег и гололед. Фото: Istock

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Снег и гололед накрыли сразу несколько украинских городов в пятницу, 25 декабря, на Рождество. Сильный снегопад прошел в Харькове, в результате чего в городе образуются пробки и повышен риск аварий.

Коммунальщики вышли на борьбу со стихией, однако не справляются с количеством выпавших осадков. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

По прогнозу синоптиков, к концу дня улицы Харьков начнет заливать дождем вместо снега, что спровоцирует гололед. Также из-за снегопада и налипания снега на дорогах фиксируют ДТП. На перевальных участках дорог покрытие остается влажным.





Тем временем в Днепре дождь превратил улицы в сплошной каток. Только за ночь случилось больше десятка аварий/ На левом и правом берегах города серьезно осложнено движение.



На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен. Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 441 единица техники и 533 рабочих.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 25 декабря наблюдается морозная и снежная. В восточной и северо-восточной части Украины идет сильный мокрый снег, происходит налипание мокрого снега и образуется гололед. Сложные погодные условия сопровождаются порывами ветра 15−20 м/с.