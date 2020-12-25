Мокрий сніг та ожеледиця — погода в Україні на 26 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n148276-mokryy-snig-ta-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-na-26-grudnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 26 грудня буде з опадами в низці регіонів.
Вдень у південних, східних, більшості центральних областей, вночі також і у Карпатському регіоні — очікуються дощ та мокрий сніг.
Вночі у Луганській та Харківській областях очікуються значні опади, ожеледь. На решті території без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Вітер західний, 5−10 м/с, вночі на сході південний, 7−12 м/с. У східних та південно-східних областях пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Погода в Києві 26 грудня буде без істотних опадів. Температура повітря впродовж доби перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода у Львові буде з мокрим снігом вночі та без істотних опадів вдень. Температура повітря протягом доби також коливатиметься в межах −1…+1°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода в Одесі протягом доби буде зі снігом та мокрим снігом. Термометри впродовж доби показуватимуть температуру в межах +3…+5°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода в Дніпрі протягом 26 грудня передбачає мокрий сніг з дощем. Очікується, що температура повітря впродовж доби перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода в Харкові протягом наступної доби передбачає сніг та мокрий сніг. Температура повітря перебуватиме в межах −1…+1°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода на Закарпатті передбачає дощ зі снігом вночі та відсутність істотних опадів вдень. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 26 грудня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.
Нагадаємо, Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на січень.