Разумков жестко отреагировал на назначение Витренко

https://racurs.ua/n148151-razumkov-jestko-otreagiroval-na-naznachenie-vitrenko.html

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, прокомментировал назначение бывшего исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко на должность исполняющего обязанности министра энергетики в обход парламента.

По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль не консультировался с парламентом об этом кадровом решении. Об этом Разумков рассказал в эфире «Украина 24».

По Витренко, я не голосовал («за» — ред.), как и многие другие наши коллеги. О его назначении (на должность и. о. министра энергетики — ред.)… Во-первых, я плохо отношусь к исполняющим обязанности… Плюс — я думаю, что это не прибавит эффективности сотрудничеству, когда человека не поддержала Верховная Рада, а его в обход Рады фактически назначают и. о. министра. Насколько мне известно, консультаций с парламентом премьер не проводил, — отметил глава Рады.

Разумков назвал такие кадровые решения не совсем корректными. Он также считает негативным подобную тенденцию, невзирая на фамилии.

Я сейчас не о Витренко персонально, а вообще говорю… Я хотел бы напомнить, что парламент принял закон, запрещающий быть исполняющим обязанности свыше 30 дней. Мы видели ситуацию с Супрун… И сейчас, когда и. о. является один человек, а потом его меняют, — пояснил Разумков.



Он также упомянул о скандальном министре образования Сергея Шкарлете, которого на прошлой неделе минимально необходимым количеством голосов поддержала Рада, несмотря на протесты научной общественности и обнаруженный плагиат в работах.

Ранее сообщалось, что для Юрия Витренко должность министра энергетики может быть «испытательным сроком» перед последующим назначением его премьер-министром.