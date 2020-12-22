Разумков жорстко відреагував на призначення Вітренка

Разумков відреагував на призначення Вітренка

https://racurs.ua/ua/n148151-razumkov-vidreaguvav-na-pryznachennya-vitrenka.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, прокоментував призначення колишнього виконавчого директора «Нафтогазу України» Юрія Вітренка на посаду виконуючого обов’язки міністра енергетики в обхід парламенту.

За його словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль не консультувався із парламентом щодо цього кадрового рішення. Про це Разумков розповів в ефірі «Україна 24».

Щодо Вітренка, то я не голосував («за» — ред.), як і багато інших наших колег. Щодо його призначення (на посаду в. о. міністра енергетики — ред.)… По-перше, я погано ставлюся до виконуючих обов’язки… Плюс — я думаю, що це не додасть ефективності співпраці, коли людина не підтримана Верховною Радою, а її в обхід Ради, фактично, призначають в. о. міністра. Наскільки мені відомо, консультацій з парламентом прем'єр не проводив, — зазначив очільник Ради.

Разумков назвав такі кадрові рішення не зовсім коректними. Він також вважає негативною подібну тенденцію без ухилу на прізвища.

Я зараз не про Вітренка персонально, а загалом кажу… Я хотів би нагадати, що парламент ухвалив закон, який забороняє займати місце виконуючого обов’язки понад 30 днів. Ми бачили ситуацію із Супрун… І зараз, коли в. о. є одна людина, а потім її змінюють, — пояснив Разумков.



Він також згадав про скандального міністра освіти Сергія Шкарлета, якого минулого тижня мінімально необхідною кількістю голосів підтримала Рада, попри протести наукової спільноти та знайдений плагіат у роботах.

Раніше повідомлялося, що для Юрія Вітренка посада міністра енергетики може бути «випробувальним терміном» перед подальшим призначенням його прем'єр-міністром.