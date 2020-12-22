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Довыборы в Раду назначил ЦИК — не хватает нардепа

Довыборы в Раду назначил ЦИК — не хватает нардепа

22 дек 2020, 21:05
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Довыборы в Верховную Раду назначила Центральная избирательная комиссия на 28 марта 2021 года в одномандатном избирательном округе № 50 после досрочного прекращения полномочий депутата Руслана Требушкина.

Решение было принято во время заседания Центральной избирательной комиссии 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Накануне ЦИК получил постановление парламента о досрочном прекращении полномочий Требушкина, которого на местных выборах 25 октября избрали мэром Покровского. Парламентарий лично написал заявление об отказе от мандата.

Поэтому ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта, — говорится в сообщении.


16 декабря Верховная Рада на пленарном заседании проголосовала за досрочное прекращение полномочий бывшего регионала Требушкина. Соответствующее решение поддержали 327 депутатов. Требушкин был мэром Покровского в 2015—2019 годы, пока его не избрали в Верховную Раду от «Оппозиционного блока». В Раде он не входил ни в одну из фракций.

Напомним, после отказа нардепа от «Слуги народа» Зиновия Андреевича от мандата ЦИК назначил промежуточные выборы народного депутата в одномандатном избирательном округе № 87 на 28 марта.

Источник: Ракурс


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