В Раде на одного нардепа стало меньше - названа причина, скриншот видео

https://racurs.ua/n147855-v-rade-na-odnogo-nardepa-stalo-menshe-nazvana-prichina.html

Ракурс

В Верховной Раде лишили полномочий нардепа Руслана Требушкина. За решение о прекращении депутатских полномочий проголосовали 327 нардепов.

45-летний бывший «регионал» Требушкин уже во второй раз стал мэром города Покровское в Донецкой области. Его избрали городским головой на выборах 25 октября.

Требушкин был мэром Покровского с 2015 до 2019 года, пока его не избрали в Верховную Раду от «Оппозиционного блока».

В Раде Требушкин не входил ни в одну из фракций.

С 12 ноября 2010 года по ноябрь 2015 года он также был городским головой в Димитрове (Донецкая область).

В начале ноября в Раде принял присягу новый депутат. Андрей Шараськин присоединился к фракции партии «Голос».