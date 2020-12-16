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В Раде на одного нардепа стало меньше - названа причина, скриншот видео

В Раде на одного нардепа стало меньше — названа причина

16 дек 2020, 11:34
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В Верховной Раде лишили полномочий нардепа Руслана Требушкина. За решение о прекращении депутатских полномочий проголосовали 327 нардепов.

45-летний бывший «регионал» Требушкин уже во второй раз стал мэром города Покровское в Донецкой области. Его избрали городским головой на выборах 25 октября.

Требушкин был мэром Покровского с 2015 до 2019 года, пока его не избрали в Верховную Раду от «Оппозиционного блока».

В Раде Требушкин не входил ни в одну из фракций.


С 12 ноября 2010 года по ноябрь 2015 года он также был городским головой в Димитрове (Донецкая область).

В начале ноября в Раде принял присягу новый депутат. Андрей Шараськин присоединился к фракции партии «Голос».

Источник: Ракурс


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