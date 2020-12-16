У Раді на одного нардепа стало менше — названо причину, скірншот відео

https://racurs.ua/ua/n147855-u-radi-na-odnogo-nardepa-stalo-menshe-nazvano-prychynu.html

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У Верховній Раді позбавили повноважень нардепа Руслана Требушкіна. За рішення про припинення депутатських повноважень проголосували 327 нардепів.

45-річний колишній «регіонал» Требушкін вже удруге став мером міста Покровськ на Донеччині. Його обрали міським головою на виборах 25 жовтня.

Требушкін був мером Покровська з 2015 до 2019 року, поки його не обрали до Верховної Ради від «Опозиційного блоку».

У Раді Требушкін не входив до жодної з фракцій.

З 12 листопада 2010 року до листопада 2015 року він також був міським головою у Димитрові (Донеччина).

На початку листопада у Раді склав присягу новий нардеп. Андрій Шараськін приєднався до фракції партії «Голос».