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Ракурс
У Раді на одного нардепа стало менше — названо причину, скірншот відео

У Раді на одного нардепа стало менше — названо причину

16 гру 2020, 11:34
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У Верховній Раді позбавили повноважень нардепа Руслана Требушкіна. За рішення про припинення депутатських повноважень проголосували 327 нардепів.

45-річний колишній «регіонал» Требушкін вже удруге став мером міста Покровськ на Донеччині. Його обрали міським головою на виборах 25 жовтня.

Требушкін був мером Покровська з 2015 до 2019 року, поки його не обрали до Верховної Ради від «Опозиційного блоку».

У Раді Требушкін не входив до жодної з фракцій.


З 12 листопада 2010 року до листопада 2015 року він також був міським головою у Димитрові (Донеччина).

На початку листопада у Раді склав присягу новий нардеп. Андрій Шараськін приєднався до фракції партії «Голос».

Джерело: Ракурс


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