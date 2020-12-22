Довибори у Раду призначила ЦВК — не вистачає нардепа

https://racurs.ua/ua/n148150-dovybory-u-radu-pryznachyla-cvk-ne-vystachaie-nardepa.html

Ракурс

Довибори у Верховну Раду призначила Центральна виборча комісія на 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50 після дострокового припинення повноважень депутата Руслана Требушкіна.

Рішення було ухвалено під час засідання Центральної виборчої комісії 22 грудня. Про це інформує прес-служба ЦВК.

Напередодні ЦВК отримала постанову парламенту про дострокове припинення повноважень Требушкіна, якого на місцевих виборах 25 жовтня обрали мером Покровського. Парламентар особисто написав заяву про відмову від мандату.

Відтак ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата України у зазначеному окрузі на неділю, 28 березня, — йдеться у повідомленні.



16 грудня Верховна Рада на пленарному засіданні проголосувала за дострокове припинення повноважень колишнього регіонала Требушкіна. Відповідне рішення підтримали 327 депутатів. Требушкін був мером Покровського з 2015 до 2019 року, поки його не обрали до Верховної Ради від «Опозиційного блоку». У Раді він не входив до жодної з фракцій.

Нагадаємо, після відмови нардепа від «Слуги народу» Зеновія Андрійовича від мандату ЦВК призначила проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 87 на 28 березня.