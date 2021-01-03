Вітренко. Фото: Ліга

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Юрій Вітренко, новопризначений виконуючий обов’язки міністра енергетики, жорстко відповів критикам через отримання премії у 4 млн доларів у справу «Газпрому».

Він запропонував їм власноруч розв’язати проблему в енергетиці та отримати премію на таку саму суму. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.





За його словами, більшість державних енергетичних компаній є збитковими, і мають величезні борги перед контрагентами, а іноді навіть проблеми з виплатою зарплатні. На думку міністра, замість того, щоб наповнювати держбюджет і забезпечувати дохідність на вкладені у кошти, ці держкомпанії вимушені залазити в боргову яму і просити допомоги з держбюджету.

Наразі розмір вищезгаданої фінансової проблеми становить приблизно 5 млрд дол. Саме стільки ми виграли у «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі за транзитною справою. Може хоча б хтось з критиканів моєї премії за цю перемогу принести Україні такі гроші, і таким чином ми вирішимо цю проблему?, — заявив Вітренко.



Наголосимо, що Юрій Вітренко є колишнім виконавчим директором «Нафтогазу». Він отримав 4 млн дол. премії за супровід справи з «Газпромом» і його виграш в Стокгольмському арбітражі. У лютому 2020 року Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою зобов’язати «Нафтогаз» виплатити йому премію за отримані від «Газпрому» 2,9 млрд дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юрія Вітренка призначено першим заступником міністра енергетики. Крім того, на виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» покладено тимчасове виконання обов’язків глави Міністерства енергетики України.