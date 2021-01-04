Вбивство Шеремета планувало КДБ Білорусі — оприлюднено аудіозаписи розмов

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Вбивство Павла Шеремета планували спецслужби Білорусі ще у 2012 році. Тоді за наказом Олександра Лукашенка представники КДБ країни обговорювали можливість усунення політичних опонентів диктатора, а також мали намір показово використати вибухівку проти журналіста Шеремета.

Про це 4 січня повідомило авторитетне брюссельське видання EUObserver. Записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008−2012 роках Вадима Зайцева передала УП білоруська опозиція, вони також оприлюднені на YouTube-каналі «Білоруський народний трибунал».

Аудіо та інші документи надав журналістам-розслідувачам старший лейтенант Ігор Макар — екс-заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Білорусі «Алмаз».

За висновками видання, Лукашенко виділив на ліквідацію колишнього начальника слідчого ізолятора № 1 («Валадарка») Олега Алкаєва в Мінську, колишнього командира бригади спецназу Володимира Барадача і екс-виконувача обов’язків начальника відділу по боротьбі з корупцією В’ячеслава Дудкіна більше ніж 1,5 млн дол. Операцію планували здійснити без слідів, інсценувавши нещасні випадки.

Ці політичні замахи планувалися, зокрема, у Німеччині, проте ніколи не були реалізовані. Також учасники розмов розглядали можливість вбивства журналіста Шеремета, який на той момент жив у Росії, з використанням бомби.

Ми маємо працювати над Шереметом, він справжній головний біль… Президент (Лукашенко — ред.) очікує на ці операції, — сказав на записі 2012 року Зайцев.

Він додав, що для нього важливо, «аби ніхто навіть не думав про КДБ».

Спеціалісти НАТО з питань Білорусі, знайомі з Зайцевим, підтвердили подібність його голосу до голосу на записі. З 2013 року екс-голова КДБ очолює приватний провайдер теле- та інтернет-послуг «Космос ТБ».

Нагадаємо, журналіст «Української правди» та «Радіо Вєсті» Павло Шеремет загинув у Києві внаслідок підриву авто вранці 20 липня 2016 року. 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком. 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.