Турецькі вчені створили новий експрес-тест на коронавірус. Фото: newsonline

https://racurs.ua/ua/n148596-turecki-vcheni-stvoryly-novyy-ekspres-test-na-koronavirus.html

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Новий експрес-тест на коронавірус створили в Туреччині.

За словами вчених, він показує результат за лічені секунди, йдеться у заяві Білкентського університету.

Результат тесту за допомогою сучасних технологій можна отримати за десять секунд. Для визначення наявності вірусу використовують мазок із ротової порожнини. У разі позитивного тесту прилад змінює колір.

У цій системі патогени визначають протягом десяти секунд шляхом динамічного прийому флуоресцентного сигналу через мікросхему виявлення збудників, розроблену спеціально для пристрою біосенсора, — повідомили дослідники.

За їхніми даними, новий тест показав ефективність на рівні 99%. У зв’язку з цим його планують запустити у масове виробництво.

Раніше Туреччина змінила правила в’їзду через спалах британського штаму коронавірусу. З 28 грудня усі, хто прилітає до країни, мають надати довідку про негативний результат ПЛР-тесту.

Нагадаємо, іспанські вчені розробили біосенсор, спроможний виявляти небезпечні концентрації коронавірусу в повітрі.