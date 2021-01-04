Кузьменко відреагувала на “плівки КДБ” у справі Шеремета попередженням для Авакова

https://racurs.ua/ua/n148601-kuzmenko-vidreaguvala-na-plivky-kdb-u-spravi-sheremeta-poperedjennyam-dlya-avakova.html

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На оприлюднення аудіозаписів розмов чиновників КДБ Білорусі щодо планування вбивства журналіста Павла Шеремета відреагувала одна із підозрюваних лікар й волонтер Юлія Кузьменко.

Попереджаю. Якщо нам після «величі арійської раси» спробують приписати співпрацю з ворожими спецслужбами, то буде шкандаль, — написала у Фейсбук 4 січня Кузьменко.

Також Кузьменко нагадала, що Павла Шеремета вбили в річницю першої інавгурації Лукашенка, яка відбулася 20 липня 1994 року.

Окрім цього, на появу нових доказів у справі про вбивство журналіста почали активно реагувати користувачі соцмереж, розмірковуючи, яким чином очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков «пришиє" КДБ до Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Пазл склався. У Андрія Антоненка вдома під час обшуку була знайдена картопля. Бульба. Тож очевидні паралелі Ріфмастер-Бульба-Білорусь-Бацька, — іронізує юрист Леонід Маслов.

Нагадаємо, журналіст «Української правди» та «Радіо Вєсті» Павло Шеремет загинув у Києві внаслідок підриву авто вранці 20 липня 2016 року. 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком. 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину.

4 січня брюссельське видання EUObserver оприлюднило аудіозаписи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008−2012 роках Вадима Зайцева, які передав ЗМІ старший лейтенант Ігор Макар — екс-заступник командира бойової групи антитерористичного підрозділу Міністерства внутрішніх справ Білорусі «Алмаз». На цих записах за наказом Олександра Лукашенка представники КДБ країни обговорювали можливість усунення політичних опонентів диктатора, а також мали намір показово використати вибухівку проти журналіста Шеремета.