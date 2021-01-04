Захист Антоненка вивчатиме “плівки КДБ” Білорусі про вбивство Шеремета

https://racurs.ua/ua/n148606-zahyst-antonenka-vyvchatyme-plivky-kdb-bilorusi-pro-vbyvstvo-sheremeta.html

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Адвокат підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка Станіслав Кулик розповів, що зараз сторона захисту вивчає оприлюднені аудіозаписи розмов представників КДБ Білорусі щодо намірів підірвати журналіста.

Я ще не дивився сам запис цієї розмови, не було часу проаналізувати глибоко. Чи будемо використовувати — ми ще не знаємо, тому що не розібралися в цьому. В будь-якому разі, якщо дійсно такий факт був, то для того, щоб щось використовувати, треба дістати оригінал цього запису, — пояснив Кулик в коментарі «Суспільному».

Він нагадав, що в інформаційну добу все «може бути підроблене і сфальсифіковане». Окрім цього, Кулик наголосив на необхідності ідентифікувати осіб, голоси яких присутні на запису.

Нам варто спочатку проаналізувати, яка там саме інформація, чи можна ідентифікувати точно осіб, які там на записі, а потім вже намагатися надавати це правоохоронним органам чи суду, — повідомив адвокат.

Також він зауважив, що вивчити оприлюднені записи мають й правоохоронці.

Це питання має бути до правоохоронних органів. Ми як захист зацікавлені й вивчатимемо це й, можливо, використовуватимемо, якщо там дійсно буде щось корисне. Перш за все, це мають використовувати та розробляти правоохоронні органи, — резюмував Кулик.

Нагадаємо, раніше сьогодні на оприлюднення аудіозаписів розмов чиновників КДБ Білорусі щодо планування вбивства журналіста Павла Шеремета відреагувала одна із підозрюваних лікар й волонтер Юлія Кузьменко. Вона попередила про «шкандаль» у разі намагання пришити підозрюваним, окрім «величі арійської раси» ще й співпрацю з ворожими спецслужбами.