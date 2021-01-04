Коронавірус в Україні. Фото: forpost

https://racurs.ua/ua/n148604-yak-covid-19-vplynuv-na-ukrayinsku-movu-spysok-sliv.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися, тож слова «корона», «коронований» під час пандемії набули інших значень.

Також з’явилися зовсім нові терміни, повідомляють на сторінці освітнього проєкту «Мова» у Facebook.

Словниковий запас українців поповнився такими словами:

Ковіднутися — захворіти на COVID-19;

Ковідники — 1) лікарні, де перебувають хворі на коронавірус; 2) пацієнти цих лікарень;

Ковідео — відео, записане під час самоізоляції;

Ковідіот — 1) той, хто применшує небезпеку коронавірусу, не дотримується маскового режиму й соціальної дистанції; 2) той, хто навпаки надмірно панікує;

Ковігісти або ковід-дисиденти — прихильники теорії змови, які стверджують, що коронавірусу не існує, або захворювання не таке небезпечне, як запевняють лікарі й епідеміологи;

Короніали — діти, зачаті або народжені під час пандемії;

Коронований — той, хто перехворів на коронавірус;

Коронафобія — страх захворіти на COVID-19;

Коронакриза — криза, спричинена пандемією.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за добу позбавив життя 73 осіб. Станом на 4 січня понад 4 тис. 158 українців інфікувалися коронавірусною хворобою.