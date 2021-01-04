«Так влаштовані українці» — Степанов про поліпшення статистики COVID-19, фото — Без купюр

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Поліпшення статистики коронавірусу в Україні прокоментував міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він пояснив різке зменшення випадків інфікування та проведення ПЛР-тестів новорічними канікулами.

Це був тиждень свят. Так вже влаштовані українці, що не хочуть звертатися на вихідні і свята до лікарів, — сказав міністр, коментуючи 4 січня різке зменшення кількості заражень.

Минулого тижня медики виявили 47 тис. 867 нових хворих, а позаминулого — 59 тис. 280. На 27 тис. зменшилася і кількість проведених ПЛР-тестів (174 тис.).

Утім, Степанов прогнозує, що «картина буде виправлятися».

В лікарні поклали також менше хворих на коронавірус (12 тис. 319 проти 15 тис. 907 позаминулого тижня). Наразі в медзакладах країни 22 тис. 802 пацієнтів з діагнозом COVID-19.

Водночас, за даними МОЗ, в Україні показник захворюваності коронавірусом становить 281,6 на 100 тис. населення. Це більш ніж у сім разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.

Найгірша ситуація спостерігається в Миколаївській (489), Запорізькій (461,8) та Черкаській (428) областях. Найкраща ситуація — у Кіровоградській (81,4), Вінницькій (122,5) та Івано-Франківській (122) областях.

Продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для коронавірусу. Станом на 4 січня в країні зайняті 34,5% ліжок. У Києві заповнені 40,8% лікарняних місць. Всього в країні введено вже 66 тис. ліжок.

Сьогодні в МОЗ відзвітували про 4 тис. нових випадків.