Світ зустрів Новий рік в умовах обмежень через коронавірус, фото — Reuters

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Світ зустрів Новий рік в умовах суворих обмежень через пандемію коронавірусу. У США була закрита для туристів площа Таймс-сквер в Нью-Йорку, де завжди традиційно проходять гуляння з нагоди свята. Цього разу сюди були допущені лише кілька десятків людей. Новорічна ніч була вперше віртуальною на Таймс-сквер.

У Берліні заборонені багатолюдні вечірки і був скасований феєрверк. Артисти виступали на центральній площі міста, а Бранденбурзькі ворота підсвітили святковою ілюмінацією.

У Варшаві в новорічну ніч діяла комендантська година. Влада Парижа закликали жителів і гостей французької столиці замість гулянь подивитися трансляцію концерту з Собору Паризької богоматері. Єлисейські поля у Парижі були порожніми через скасоване святкування Нового року.

У Москві закрили Красну площу, святкові гуляння в російській столиці мерія скасувала.

Одночасно з Україною Новий рік зустрічали й у багатьох африканських державах, зокрема Єгипті та Південно-Африканській республіці.

У Ріо-де-Жанейро люди зібралися на пляжі Копакабана, щоб зустріти 2021 рік.

Одними з останніх прихід нового року відзначають у західній частині США (Нью-Йорк, Вашингтон) та Канади (Ванкувер). Ще пізніше святкові салюти запустять на Алясці (об 11.00 за Києвом) та Гаваях (о 12.00). Останнім Новий 2021 рік прийде у державу Самоа. Там він настане о 13.00 1 січня за київським часом.