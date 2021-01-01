Мир встретил Новый год в условиях ограничений из-за коронавируса, фото — Reuters

https://racurs.ua/n148512-mir-vstretil-novyy-god-v-usloviyah-ogranicheniy-iz-za-koronavirusa-foto.html

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Мир встретил Новый год в условиях строгих ограничений из-за пандемии коронавируса. В США была закрыта для туристов площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке, где всегда традиционно проходят гуляния по случаю праздника.

На этот раз сюда были допущены лишь несколько десятков человек. Новогодняя ночь была впервые виртуальной на Таймс-сквер.

В Берлине запретили многолюдные вечеринки и был отменен фейерверк. Артисты выступали на центральной площади города, а Бранденбургские ворота подсветили праздничной иллюминацией.

В Варшаве в новогоднюю ночь действовал комендантский час. Власти Парижа призвали жителей и гостей французской столицы вместо гуляний посмотреть трансляцию концерта из Собора Парижской богоматери. Елисейские поля в Париже были пустыми из-за отмененного празднования Нового года.

В Москве закрыли Красную площадь, праздничные гуляния в российской столице мэрия отменила.

Одновременно с Украиной Новый год встречали и во многих африканских государствах, в частности Египте и Южно-Африканской республике.

В Рио-де-Жанейро люди собрались на пляже Копакабана, чтобы встретить 2021 год.

Одними из последних приход нового года отмечают в западной части США (Нью-Йорк, Вашингтон) и Канады (Ванкувер). Еще позже праздничные салюты запустят на Аляске (11.00 по Киеву) и Гавайях (в 12.00). Последним Новый 2021 год придет в государство Самоа. Там он наступит в 13.00 1 января по киевскому времени.