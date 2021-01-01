Суд за кілька годин до Нового року арештував Микитася без права на заставу, фото — ЗН

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Максима Микитася, екс-нардепа та фігуранта справи «Укрбуду», взяли під варту на два місяці без права на заставу.

Так пізно увечері 31 грудня 2020 року вирішив Шевченківський районний суд Києва. Він два дні обирав екс-президенту компанії «Укрбуд» запобіжний захід з аклопотанням Нацполіції. Як йдеться у трансляції із зали суду, Микитася взяли під варту до 27 лютого 2021 року без права застави.

Поліція вважає, що Микитась, перебуваючи під домашнім арештом, організував викрадення людини — юриста Олега Мірошниченка. Адвокати Микитася заявили, що оскаржуватимуть рішення суду.

Суд без дослідження доказів, без дослідження матеріалів, з численними порушеннями виніс рішення. Це вигідно тим людям, які розграбували «Укрбуд», це вигідно тим, хто стоїть поряд із Татаровим і захищає Татарова, — сказав після оголошення рішення Микитась.



Нагадаємо, слідство вважає Микитася замовником викрадення київського юриста, від якого забудовник вимагав 800 тис. дол. У МВС раніше заявляли, що для Микитася проситимуть обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Екс-нардеп на початку грудня пішов на угоду зі слідством і вийшов із СІЗО. НАБУ після цього оголосило підозру Олегу Татарову, якого підозрює в передачі хабара фігуранту справи «Укрбуду». Напередодні Нового року провадження Офіс генпрокурора передав із НАБУ до СБУ, а також відмовився від клопотання про арешт Татарова, яке бюро подало в Антикорупційний суд.