Микитась. Фото: Рубрика

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Справа Микитася знову розглядається сьогодні, 30 грудня. Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу забудовнику Максиму Микитасю, якого підозрюють у замовному викрадення і вимаганні грошей.

Засідання розпочалося о 14.00, але згодом його перенесли на 16.00. Про це стало відомо з трансляції з залу суду.

Причиною цього стала відсутність обвинуваченого на засіданні. Наголосимо, що напередодні Микитасю оголосили підозру у замовному викраденні і вимаганні. Його вважають замовником викрадення київського юриста, від якого забудовник вимагав 800 тис. дол. Сторона обвинувачення буде вимагати від суду взяти Микитася під варту.

Зазначимо, Микитась також є фігурантом ще однієї справи у зв’язку з заволодінням 82 млн грн за махінації з квартирами для Національної гвардії. На початку грудня Микитась пішов на угоду зі слідством НАБУ у справі квартир Нацгвардії. Йому змінили запобіжний захід і звільнили із СІЗО. Згодом оголосили підозру Татарову — він начебто передавав хабар експерту у справі «Укрбуду».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Микитася НАБУ вважає викривачем корупції. Антикорупційне бюро вважає, що на фігуранта справи, по якій проходить і заступник голови Офісу президента Олег Татаров, можуть тиснути. НАБУ оприлюднило заяву, у якій йдеться, що бюро не володіє інформацією про доказову базу, на підставі якої Нацполіція оголосила Микитасю про підозру.