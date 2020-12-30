Скандал із соціологами — в Порошенка заявили про замовний характер "космічних рейтингів" ОПЗЖ, фото — Главком

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Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) містить викривлену інформацію. Ймовірним замовником дослідження, у якому впевнено лідирує партія «Опозиційна платформа — За життя», може бути сама партія.

Депутат Київради від партії «Європейська солідарність», доктор політології Сергій Таран написав на своїй сторінці у Фейсбук, що «КМІС видав дивовижне соціологічне опитування, яке суперечить не лише опитуванням інших соціологічних структур, а й опитуванню самого КМІС».

У понеділок директор Київського міжнародного інституту соціології Паніотто заявив, що три політичні сили є лідерами громадської думки і їхні рейтинги різняться у межах похибки. Але через два дні КМІС оприлюднив іншу інтерпретацію своїх же досліджень.

У ній рейтинг ОПЗЖ космічно злетів вгору до 23,1%, а «ЄС» чомусь «впав» до 14,1%, — написав Таран.

Він вважає, що йдеться про явну маніпуляцію, коли «недобросовісні соціологи для різних замовників дають різні результати своїх же досліджень». Таран припускає, що замовником нової версії є ОПЗЖ.

Нагадаємо, що українців опитали щодо можливої участі у виборах Верховної Ради, якби вони відбулися найближчої неділі. За версією КМІС, найбільшу підтримку отримала «Опозиційна платформа — За життя» (23,1%), трохи менше — «Слуга народу» (20,9%). На третьому місці — «Європейська солідарність» (14,1%) і четверте місце посідає «Батьківщина» (9,8%). Балансують на межі проходження Радикальна партія Олега Ляшка (6,1%), «Українська стратегія Гройсмана» (5,2%) та «Сила і честь» (4,4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

В опитуванні КМІС в якості можливого кандидата в президенти був згаданий Віктор Медведчук. У коментарі LIGA.net заступник директора КМІС Антон Грушецький пояснив, що «це було рішення замовника». КМІС не вказав замовників соцопитування на сайті. Однак Грушецький заявив, що ними виступає «група політологів». За його словами, контактними особами від замовників були Кирило Молчанов і Денис Жарких.

Молчанов — постійний гість пулу телеканалів («112», Zik, NewsOne), які формально належать Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Він, за даними Bihus.info, був одним з блогерів, які отримували гонорари за позитивні згадки про проросійської партії Шарія на ТБ-ефірах.

Жарких — провідний блогер телеканалу «112 Україна». Блокування YouTube-каналу Медведчука Жарких назвав «агонією американців».