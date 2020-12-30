Скандал с социологами — у Порошенко заявили о заказном характере «космических рейтингов» ОПЗЖ, фото — Главком

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Ракурс

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) содержит искаженную информацию. Вероятным заказчиком исследования, в котором уверенно лидирует партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», может быть сама партия.

Депутат Киевсовета от партии «Европейская солидарность», доктор политологии Сергей Таран написал на своей странице в Фейсбук, что «КМИС выдал удивительный социологический опрос, который противоречит не только опросам других социологических структур, но и опросу самого КМИС».

В понедельник, 28 декабря, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что три политические силы являются лидерами общественного мнения и их рейтинги различаются в пределах погрешности. Но через два дня КМИС обнародовал другую интерпретацию своих же исследований.

В ней рейтинг ОПЗЖ космически взлетел вверх до 23,1%, а «Евросолидарности» почему-то «упал» до 14,1%, — написал Таран.

Он считает, что речь идет о явной манипуляции, когда «недобросовестные социологи для различных заказчиков дают разные результаты своих же исследований». Таран предполагает, что заказчиком новой версии является ОПЗЖ.

Напомним, что украинцев опросили по поводу возможного участия в выборах Верховной Рады, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. По версии КМИС, самую большую поддержку получила бы «Оппозиционная платформа — За жизнь» (23,1%), чуть меньше — «Слуга народа» (20,9%). На третьем месте — «Европейская солидарность» (14,1%) и четвертое место занимает «Батькивщина» (9,8%). Балансируют на грани прохождения Радикальная партия Олега Ляшко (6,1%), «Украинский стратегия Гройсмана» (5,2%) и «Сила и честь» (4,4%). Другие партии имеют низкую поддержку.

В опросе КМИС в качестве возможного кандидата в президенты был упомянут Виктор Медведчук. В комментарии LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий пояснил, что «это было решение заказчика». КМИС не указал заказчиков соцопроса на сайте. Однако Грушецкий заявил, кто входит в «группу политологов». По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.

Молчанов — постоянный гость пула телеканалов («112», Zik, NewsOne), которые формально принадлежат Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Он, по данным Bihus.info, был одним из блогеров, которые получали гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах.

Жарких — ведущий блоггер телеканала «112 Украина». Блокирование YouTube-канала Медведчука Жарких назвал «агонией американцев».