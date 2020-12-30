Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Останки уникального шерстистого носорога обнаружили в Якутии. Фото: russian.rt

Останки уникального шерстистого носорога обнаружили в Якутии (ФОТО)

30 дек 2020, 15:20
999

Останки шерстистого носорога обнаружили в Якутии. Животному может быть от 20 тыс. до 50 тыс. лет, полагают ученые.

Удивительная находка была сделана недалеко от того места, где в 2014 году был обнаружен единственный в мире детеныш шерстистого носорога по имени Саша, сообщает «Якутия Daily».

В том же районе в прошлом году были найдены два вымерших пещерных львят.

По предварительным оценкам, носорогу около 3−4 лет. Ученые предполагают, что он утонул в реке. Туша носорога отличается удивительной сохранностью части внутренностей.

Останки уникального шерстистого носорога обнаружили в Якутии. Фото: yakutia-dail

Ранее наиболее сохранившимся представителем вида считался колымский носорог, его сохранность была оценена в 60%.

Пол, как и точный возраст животного, ученым еще только предстоит выяснить. По словам доктора биологических наук Альберта Протопопова, животное было найдено еще в августе этого года в районе реки Тирехтях.


Сейчас останки извлекли из почвы, а в скором времени они будут переданы для исследования в Академию наук в Якутске.

Напомним, в Израиле нашли древнейший камень для шлифовки. Найденное в пещере Табун на севере страны орудие представляет собой булыжник, который использовался еще до появления Homo Sapiens.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров