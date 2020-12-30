Останки уникального шерстистого носорога обнаружили в Якутии (ФОТО)https://racurs.ua/n148465-ostanki-unikalnogo-sherstistogo-nosoroga-obnarujili-v-yakutii-foto.htmlРакурс
Останки шерстистого носорога обнаружили в Якутии. Животному может быть от 20 тыс. до 50 тыс. лет, полагают ученые.
Удивительная находка была сделана недалеко от того места, где в 2014 году был обнаружен единственный в мире детеныш шерстистого носорога по имени Саша, сообщает «Якутия Daily».
В том же районе в прошлом году были найдены два вымерших пещерных львят.
По предварительным оценкам, носорогу около 3−4 лет. Ученые предполагают, что он утонул в реке. Туша носорога отличается удивительной сохранностью части внутренностей.
Ранее наиболее сохранившимся представителем вида считался колымский носорог, его сохранность была оценена в 60%.
Пол, как и точный возраст животного, ученым еще только предстоит выяснить. По словам доктора биологических наук Альберта Протопопова, животное было найдено еще в августе этого года в районе реки Тирехтях.
Сейчас останки извлекли из почвы, а в скором времени они будут переданы для исследования в Академию наук в Якутске.
Напомним, в Израиле нашли древнейший камень для шлифовки. Найденное в пещере Табун на севере страны орудие представляет собой булыжник, который использовался еще до появления Homo Sapiens.