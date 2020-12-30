Укрзализниця. Фото: пресс-служба компании

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Ракурс

«Укрзализныця», украинская железнодорожная транспортная компания, расследует инцидент схода с рельсов нескольких колесных пар экспресса «Киев — Борисполь-аэропорт». Причины будут установлены в кратчайшие сроки.

В результате схода никто не пострадал. Комиссия «Укрзализныци» уже работает на месте инцидента. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Сообщается, что поезд «Киев Борисполь Экспресс» 30 декабря сошел с рельсов по дороге в аэропорт Борисполь. Инцидент произошел с рейсом № 828 в 11.25 на станции Дарница. В дизель-поезде PESA 620M сошли первая и вторая колесные пары в месте, где находится перемычка между путями. В происшествии никто из пассажиров не пострадал.

В «Укрзализныце» не уточнили, как доставили застрявших пассажиров в аэропорт, и опоздал или кто-то на свой рейс. Отметим, что данные поезда работают с 30 ноября 2018 года. Поезда ежесуточно осуществляют около 24 рейсов, из центрального вокзала Киева в аэропорт доезжая за 35−45 минут.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» начнет продажи 100% билетов в поездах, следующих в Киев и едущих транзитом через столицу. Такое решение объясняют согласованием с властями города Киева. Железнодорожники уверяют, что все поезда дезинфицируют, а постель обрабатывают в усиленном режиме.