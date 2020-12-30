Укрзалізниця. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n148464-shodjennya-z-reyok-aeroportovogo-ekspresa-rozsliduie-ukrzaliznycya-foto.html

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«Укрзалізниця», українська залізнична транспортна компанія, розслідує інцидент щодо сходження з рейок декількох колісних пар експресу «Київ — Бориспіль-Аеропорт». Причини будуть встановлені у найкоротші терміни.

Унаслідок сходження ніхто не постраждав. Комісія «Укрзалізниці» вже працює на місці інциденту. Про це повідомляє прес-служба компанії.





Повідомляється, що потяг «Київ Бориспіль Експрес» 30 грудня зійшов з рейок по дорозі в аеропорт Бориспіль. Інцидент стався з рейсом № 828 о 11.25 на станції Дарниця. У дизель-поїзда PESA 620M зійшли перша і друга колісні пари в місці, де знаходиться перемичка між шляхами. У пригоді ніхто з пасажирів не постраждав.





В «Укрзалізниці» не уточнили, як доставили застряглих пасажирів в аеропорт, і запізнився чи хтось на свій рейс.

Наголосимо, що дані потяги працюють з 30 листопада 2018 року. Потяги щодоби здійснюють близько 24 рейсів, з центрального вокзалу Києва до аеропорту доїжджаючи за 35−45 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Укрзалізниця» розпочне продаж 100% квитків у потягах, що прямують до Києва та їдуть транзитом через столицю. Таке рішення пояснюють узгодженням питання із владою міста Києва. Залізничники запевняють, що всі поїзди дезінфікують, а постіль обробляють у посиленому режимі.