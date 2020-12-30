Останки унікального шерстистого носорога виявили в Якутії. Фото: russian.rt

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Ракурс

Останки шерстистого носорога знайшли в Якутії. Тварині може бути від 20 тис. до 50 тис. років, вважають вчені.

Дивовижну знахідку виявили недалеко від того місця, де у 2014 році було знайдене єдине у світі дитинча шерстистого носорога на ім’я Саша, повідомляє «Якутія Daily».

За попередніми оцінками, носорогу було приблизно 3−4 роки. Вчені припускають, що він потонув в річці. Туша носорога відрізняється дивовижним збереженням частини нутрощів.

Раніше найбільш збереженим представником виду вважався колимський носоріг, його збереження оцінили в 60%.

Вчені ще мають з’ясувати стать та точний вік тварини. За словами доктора біологічних наук Альберта Протопопова, тварина була знайдена ще в серпні цього року в районі річки Тірехтях.

Зараз останки витягли з ґрунту, а незабаром їх передадуть для дослідження в Академію наук в Якутську.

Нагадаємо, в Ізраїлі знайшли найдавніший камінь для шліфування. Знайдене в печері Табун на півночі країни знаряддя використовували ще до появи Homo Sapiens.