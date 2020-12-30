Микитасю избирают меру пресечения по новому обвинению

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Ракурс

Дело Микитася вновь рассматривается сегодня, 30 декабря. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения застройщику Максиму Микитасю, которого подозревают в заказном похищении и вымогательстве денег.

Заседание началось в 14.00, но впоследствии его перенесли на 16.00. Об этом стало известно из трансляции из зала суда.





Причиной этого стало отсутствие обвиняемого на заседании. Отметим, что накануне Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Его считают заказчиком похищения киевского юриста, от которого застройщик требовал 800 тыс. долл. Сторона обвинения будет требовать от суда взять Микитася под стражу.

Отметим, что Микитась также является фигурантом еще одного дела в связи с завладением 82 млн грн за махинации с квартирами для Национальной гвардии. В начале декабря Микитась пошел на сделку со следствием НАБУ по делу квартир Нацгвардии. Ему изменили меру пресечения и освободили из СИЗО. Впоследствии объявили подозрение Татарову — он якобы передавал взятку эксперту по делу «Укрстроя».

Напомним, ранее мы сообщали, что Микитася НАБУ считает обличителем коррупции. Антикоррупционное бюро считает, что на фигуранта дела, по которому проходит и заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, могут давить. НАБУ обнародовало заявление, в котором сообщает, что бюро не владеет информацией о доказательной базе, на основании которой Нацполиция объявила Микитасю о подозрении.