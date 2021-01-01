Суд за несколько часов до Нового года арестовал Микитася без права на залог, фото — ЗН

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Максима Микитася, экс-нардепа и фигуранта дела «Укрстроя», взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

Так поздно вечером 31 декабря 2020 года решил Шевченковский районный суд Киева. Он два дня избирал экс-президенту компании «Укрбуд» меру пресечения по ходатайству Нацполиции. Как говорится в трансляции из зала суда, Микитася взяли под стражу до 27 февраля 2021 года без права залога.

Полиция считает, что Микитась, находясь под домашним арестом, организовал похищение человека — юриста Олега Мирошниченко. Адвокаты Микитася заявили, что будут обжаловать решение суда.

Суд без исследования доказательств, без исследования материалов, с многочисленными нарушениями вынес решение. Это выгодно тем людям, которые разграбили «Укрбуд», это выгодно тем, кто стоит рядом с Татаровим и защищает Татарова, — сказал после оглашения решения Микитась.



Напомним, следствие считает Микитася заказчиком похищения киевского юриста, у которого застройщик требовал 800 тыс. долл.

Экс-нардеп в начале декабря пошел на сделку со следствием и вышел из СИЗО. НАБУ после этого объявило подозрение Олегу Татарову, которого подозревает в передаче взятки фигуранту дела «Укрбуда». Накануне Нового года уголовное производство Офис генпрокурора передал из НАБУ в СБУ, а также отказался от ходатайства об аресте Татарова, которое бюро подало в Антикоррупционный суд.