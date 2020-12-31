Як у містах України зустрічають Новий рік. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n148507-yak-u-mistah-ukrayiny-zustrichaut-novyy-rik-video.html

Ракурс

Святкування Нового року в Україні через коронавірусний карантин відбувається без масових гулянь.

Але в низці міст на вулицях все ж багато людей. Також заповнені кафе та ресторани. Про святкування у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі 31 грудня повідомляє ТСН.

Київ

Увечері 31 грудня на Софійській площі, де розташована головна новорічна ялинка України, зібралася велика кількість людей. Концерти через епідемію коронавірусу скасовані. У Києві наразі дощить.

Дніпро

На вулицях міста працюють лише пересувні кав’ярні, а також облаштовані безліч пішохідних зон, де можна гуляти й уникнути натовпів. На основних локаціях міста, які були облаштовані спеціально для свят, наразі багато людей. Для створення святкового настрою в Дніпрі використали 50 км гірлянд, 400 декоративних конструкцій та ще 3 км гілочок зі штучної хвої.

Одеса

Вулиця Дерибасівська, Потьомкінські сходи та Приморський бульвар сяють вогнями — спалахують десятки кілометрів гірлянд. Традиційний ярмарок в Одесі 31 грудня працює, а біля головної ялинки міста облаштовано безліч фотозон.

Львів

У переддень Нового року у Львові йде дощ, а надвечір спостерігалася навіть злива. Людей дуже мало, але кафе та ресторани заповнені.

Нагадаємо, у Новій Зеландії Новий 2021 рік зустріли ще вдень з гучними феєрверками та урочистостями. Тихоокеанські острівні держави Самоа і Кірібаті стали першими у світі країнами, які зустріли 2021 рік.