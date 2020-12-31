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Привітання Володимира Зеленського. Скріншот із відео

Новорічне звернення президента Зеленського — коли і де дивитися

31 гру 2020, 16:53
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Новорічне звернення президента України Володимира Зеленського покажуть у четвер, 31 грудня.

Очікується, що глава держави підведе підсумки 2020 року і поділиться планами на 2021 рік. Привітання транслюватимуть низка телеканалів та прес-служба глави держави. Про це повідомляє «Новое время».

Де дивитися звернення Зеленського:

  • «UA: Перший» — трансляція розпочнеться 31 грудня о 23.50;
  • «Інтер» — трансляція почнеться о 23.55;
  • СТБ — трансляція почнеться о 23.50;
  • «Новий канал» — трансляція почнеться о 23.50;
  • ICTV — трансляція почнеться о 23.55;
  • НТН — трансляція почнеться о 23.50;
  • «Україна» — трансляція почнеться о 23.55;
  • «5 канал» — трансляція почнеться о 23.50;
  • «Прямий» — трансляція почнеться о 23.50.

На телеканалі «1+1» з 23.45 транслюватимуть новорічні привітання. Невідомо, чи мається на увазі привітання українського президента.


Також стало відомо, що телевізійні канали, близькі до лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, обіцяли транслювати привітання екс-президента України.

Нагадаємо, новорічне привітання президента України Володимира Зеленського в 2020 році знімали відразу у чотирьох місцях Києва. Зйомки тривали на Банковій, у Мар’їнському парку, на Михайлівській площі та біля головної ялинки країни, встановленій поблизу Софійського собору.


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