Привітання Володимира Зеленського. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n148499-novorichne-zvernennya-prezydenta-zelenskogo-koly-i-de-dyvytysya.html

Ракурс

Новорічне звернення президента України Володимира Зеленського покажуть у четвер, 31 грудня.

Очікується, що глава держави підведе підсумки 2020 року і поділиться планами на 2021 рік. Привітання транслюватимуть низка телеканалів та прес-служба глави держави. Про це повідомляє «Новое время».

Де дивитися звернення Зеленського:

«UA: Перший» — трансляція розпочнеться 31 грудня о 23.50;

«Інтер» — трансляція почнеться о 23.55;

СТБ — трансляція почнеться о 23.50;

«Новий канал» — трансляція почнеться о 23.50;

ICTV — трансляція почнеться о 23.55;

НТН — трансляція почнеться о 23.50;

«Україна» — трансляція почнеться о 23.55;

«5 канал» — трансляція почнеться о 23.50;

«Прямий» — трансляція почнеться о 23.50.

На телеканалі «1+1» з 23.45 транслюватимуть новорічні привітання. Невідомо, чи мається на увазі привітання українського президента.

Також стало відомо, що телевізійні канали, близькі до лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, обіцяли транслювати привітання екс-президента України.

Нагадаємо, новорічне привітання президента України Володимира Зеленського в 2020 році знімали відразу у чотирьох місцях Києва. Зйомки тривали на Банковій, у Мар’їнському парку, на Михайлівській площі та біля головної ялинки країни, встановленій поблизу Софійського собору.