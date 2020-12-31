Новогоднее обращение президента Зеленского — когда и где смотретьhttps://racurs.ua/n148499-novogodnee-obraschenie-prezidenta-zelenskogo-kogda-i-gde-smotret.htmlРакурс
Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского покажут в четверг, 31 декабря.
Ожидается, что глава государства подведет итоги 2020 года и поделится планами на 2021 год. Поздравление будут транслировать ряд телеканалов и пресс-служба главы государства. Об этом сообщает «Новое время».
Где смотреть обращение Зеленского:
- «UA: Первый» — трансляция начнется 31 декабря в 23.50;
- «Интер» — трансляция начнется в 23.55;
- СТБ — трансляция начнется в 23.50;
- «Новый канал» — трансляция начнется в 23.50;
- ICTV — трансляция начнется в 23.55;
- НТН — трансляция начнется в 23.50;
- «Украина» — трансляция начнется в 23.55;
- «5 канал» — трансляция начнется в 23.50;
- «Прямой» — трансляция начнется в 23.50.
На телеканале «1+1» с 23.45 будут транслировать новогодние поздравления. Неизвестно, имеется ли в виду поздравление украинского президента.
Также стало известно, что телевизионные каналы, близкие к лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко, обещали транслировать поздравление экс-президента Украины.
Напомним, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году снимали сразу в четырех местах Киева. Съемки длились на Банковой, в Марьинском парке, на Михайловской площади и возле главной елки страны, установленной вблизи Софийского собора.