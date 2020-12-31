Поздравление Владимира Зеленского. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n148499-novogodnee-obraschenie-prezidenta-zelenskogo-kogda-i-gde-smotret.html

Ракурс

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского покажут в четверг, 31 декабря.

Ожидается, что глава государства подведет итоги 2020 года и поделится планами на 2021 год. Поздравление будут транслировать ряд телеканалов и пресс-служба главы государства. Об этом сообщает «Новое время».

Где смотреть обращение Зеленского:

«UA: Первый» — трансляция начнется 31 декабря в 23.50;

«Интер» — трансляция начнется в 23.55;

СТБ — трансляция начнется в 23.50;

«Новый канал» — трансляция начнется в 23.50;

ICTV — трансляция начнется в 23.55;

НТН — трансляция начнется в 23.50;

«Украина» — трансляция начнется в 23.55;

«5 канал» — трансляция начнется в 23.50;

«Прямой» — трансляция начнется в 23.50.

На телеканале «1+1» с 23.45 будут транслировать новогодние поздравления. Неизвестно, имеется ли в виду поздравление украинского президента.

Также стало известно, что телевизионные каналы, близкие к лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко, обещали транслировать поздравление экс-президента Украины.

Напомним, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в 2020 году снимали сразу в четырех местах Киева. Съемки длились на Банковой, в Марьинском парке, на Михайловской площади и возле главной елки страны, установленной вблизи Софийского собора.