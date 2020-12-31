Льюис Хэмилтон был посвящен в рыцари. Фото: motor.ru

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Ракурс

Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион «Формулы-1» и пилот «Мерседеса», был посвящен в рыцари.

Имя автогонщика внесли в традиционный королевский новогодний список награждений. Кроме Хэмилтона в перечень лиц попали люди, которые принимали активное участие в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Церемония награждения состоялась 31 декабря. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Хэмилтон стал четвертым британским гонщиком, посвященным в рыцари. До него титул получали сэр Джек Брэбем, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джеки Стюарт.

Ранее Гамильтон стал победителем в номинации «Персона года» по версии BBC Sport, завоевав эту награду во второй раз в своей карьере.

Напомним, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Португалии и таким образом одержал свою 92-ю победу и официально стал самым успешным гонщиком за все 70 лет существования Чемпионата мира. Таким образом он побил рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера.

Также он побил рекорд немца по количеству побед на этапах Гран-при. В общей сложности на счету Хэмилтона 95 побед и 98 поул-позиций.