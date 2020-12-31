Новые обвинения против Коломойского выдвинули в США. Фото: oilpoint.com.ua

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Новые обвинения против бывших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выдвинуло Министерство юстиции США.

Американские прокуроры подали новый гражданский иск в суд и требуют конфисковать у Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова имущество в Кливленде. Эта недвижимость была приобретена за средства, которые были незаконно выведены из «ПриватБанка». Соответствующая информация 30 декабря была размещена на сайте Министерства юстиции.

Министерство юстиции США подало иск в окружной суд США в Южном округе Флориды о гражданской конфискации. Министерство утверждает, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, выведенных из «ПриватБанка» в Украине в рамках схемы по предоставлению займов на миллиарды долларов, — говорится в сообщении.

По информации DW, речь идет о 22-этажном офисном центре 55 Public Square в Кливленде. Отмечается, что этот небоскреб в 2008 году был приобретен за 34 млн долл. компанией Optima, которая подконтрольна украинским бизнесменам.

Похожие обвинения ранее Минюст США выдвигал в отношении недвижимости в штатах Кентукки и Техас. В целом стоимость недвижимости в трех штатах, включая Огайо, оценивают более чем в 60 млн долл.

Напомним, журналисты-расследователи установили, что Игорь Коломойский осуществил тысячи транзакций через Deutsche Bank, выведя таким образом из Украины на счета своих бизнес-компаний в США 750 млн долл.