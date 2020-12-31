Нові звинувачення проти Коломойського висунули в США. Фото: oilpoint.com.ua

https://racurs.ua/ua/n148497-novi-zvynuvachennya-proty-kolomoyskogo-vysunuly-ssha.html

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Нові звинувачення проти колишніх акціонерів «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова висунуло Міністерство юстиції США.

Американські прокурори подали новий цивільний позов до суду і вимагають конфіскувати в Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова майно у Клівленді. Ця нерухомість була придбана за кошти, які були незаконно виведені з «ПриватБанку». Відповідна інформація 30 грудня була розміщена на сайті Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції США подало позов до окружного суду США у Південному окрузі Флориди щодо цивільної конфіскації. Міністерство стверджує, що комерційна нерухомість у Клівленді, штат Огайо, була придбана з використанням коштів, виведених з «ПриватБанку» в Україні в рамках схеми з надання позик на мільярди доларів, — йдеться в повідомленні.

За інформацією DW, мова йде про 22-поверховий офісний центр 55 Public Square у Клівленді. Зазначається, що цей хмарочос у 2008 році було придбано за 34 млн дол. компанією Optima, яка підконтрольна українським бізнесменам.

Схожі обвинувачення раніше Мін’юст США висував щодо нерухомості у штатах Кентуккі та Техас. Загалом вартість нерухомості у трьох штатах, включно з Огайо, оцінюють у понад 60 млн дол.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі встановили, що Ігор Коломойський здійснив тисячі транзакцій через Deutsche Bank, вивівши таким чином з України на рахунки своїх бізнес-компаній у США 750 млн дол.