Погода в Україні. Фото: Багнет

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Погода в Україні 1 січня буде відносно теплою, а в Україні, крім Донбасу, очікуються дощі.

Вночі температуру повітря прогнозують від 1° морозу до 6° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 12° вище нуля за Цельсієм. Вітер обіцяють північно-західний та південний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 1 січня очікується дощова впродовж доби. Вночі температуру повітря прогнозують 4−6° тепла, а вдень — від 6° до 8° вище нуля.

Погода в Харкові у п’ятницю буде теж дощовою. Температуру повітря вночі обіцяють від 1° морозу до 1° тепла, а вдень 2−4° тепла.

Погода Одесі завтра буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 4−6° із позначкою плюс, вдень 10−12° тепла.

Погода у Львові найближчої доби вдень буде дощовою, можливий мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° тепла, а вдень обіцяють 3−5° вище нуля.

Погодні умови в Карпатах 1 січня очікуються з опадами у виді дощу. Температурні показники наступні — вночі від 1−3° тепла, а вдень — 3−5° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка вУкраїні 1 січняпрогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 30 грудня у Києві зафіксували температурний рекорд. Вчора в столиці вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +5,3°, що на 0,7° вище минулого рекордного значення 1913 року.