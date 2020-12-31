Коронавірус у Києві. Фото: Istock

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 1 тис. 332 осіб, у тому числі у 43 дітей та 51 медика. Всього підтверджено 111 тис. 471 випадок інфікування у Києві. Наразі в столиці 70 тис. 149 активних хворих.

За добу померли 22 пацієнти, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 1 тис. 919 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

743 жінки віком від 18 до 99 років;

536 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;

29 дівчаток від трьох місяців до 17 років та 24 хлопчики від одного до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 79 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Святошинському районі — 302;

Дарницькому районі —195;

Солом’янському районі — 174.

Одужали за минулу добу 547 людей. Всього коронавірус подолали 39 тис. 403 мешканців Києва.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні наразі циркулюють п’ять штамів коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.Результати генетичного аналізу свідчать, що циркулюючі в Україні коронавіруси належать до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю.