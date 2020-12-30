Несподіване відкриття щодо гемоглобіну зробили вчені

Кров червоного кольору є у багатьох видів

https://racurs.ua/ua/n148478-nespodivane-vidkryttya-schodo-gemoglobinu-zrobyly-vcheni.html

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Кров червоного кольору є не лише у людей та ссавців. Цей колір крові надає білок гемоглобін, котрий бере участь у транспортуванні кисню. Він є у крові хребетних, а також і у кільчастих хробаків (сімейства черв’яків, найбільш відомими представниками якого є дощові черв’яки), молюсків і ракоподібних.

Вважалося, що всі ці різні групи тварин «винаходили» гемоглобін самотужки в процесі еволюції. Однак нещодавно вчені встановили, що кожного разу «винуватцем» появи гемоглобіну був один і той же ген, що дістався від стародавніх предків, повідомляє прес-служба Національного центру наукових досліджень Франції.

Такого висновку учені дійшли в результаті дослідження Platynereis dumerilii — невеликого морського черв’яка з червоною кров’ю.

Вважається, що це тварина, яка еволюціонувала повільно, має генетичні характеристики, близькі до характеристик спільного предка всіх тварин, що мають двосторонню симетрію та складні органи, — Urbilateria.

Дослідження було зосереджено на широкому сімействі, до якого належать гемоглобіни: глобінах — білках, котрі є майже у всіх живих істот, які «зберігають» такі гази, як кисень та оксид азоту. Але глобіни зазвичай діють усередині клітин, оскільки вони не циркулюють у крові, як гемоглобін.

Учені встановили, що в усіх видів з червоною кров’ю утворенням глобіна займається один і той же ген, який називається «цитоглобін». Він незалежно еволюціонував і перетворився в ген, що кодує гемоглобін. Ця нова молекула, яка циркулює в крові, зробила транспортування кисню більш ефективним.

Нагадаємо, міжнародна група вчених довела, що еволюція ніколи не припиняється.