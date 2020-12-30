Неожиданное открытие относительно гемоглобина сделали ученые

Кровь красного цвета есть у многих видов, фото:

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Ракурс

Кровь красного цвета есть не только у людей и млекопитающих. Этот цвет крови придает белок гемоглобин, который участвует в транспортировке кислорода. Он есть в крови позвоночных, а также и у кольчатых червей (семейства червей, наиболее известными представителями которого являются дождевые черви), моллюсков и ракообразных.

Считалось, что все эти различные группы животных «изобретали» гемоглобин самостоятельно в процессе эволюции. Однако недавно ученые установили, что каждый раз «виновником» появления гемоглобина был один и тот же ген, доставшийся от древних предков, сообщает пресс-служба Национального центра научных исследований Франции.

К такому выводу ученые пришли в результате исследования Platynereis dumerilii — небольшого морского червя с красной кровью.

Считается, что это животное, которое эволюционировала медленно, имеет генетические характеристики, близкие к характеристикам общего предка всех животных, имеющих двустороннюю симметрию и сложные органы, — Urbilateria.

Исследование было сосредоточено на широком семействе, к которому принадлежат гемоглобины: глобинах — белках, имеющихся почти у всех живых существ, которые «сохраняют» такие газы, как кислород и оксид азота. Но глобины обычно действуют внутри клеток, поскольку они не циркулируют в крови, как гемоглобин.

Ученые установили, что у всех видов с красной кровью образованием глобина занимается один и тот же ген, который называется «цитоглобин». Он независимо эволюционировал и превратился в ген, кодирующий гемоглобин. Эта новая молекула, которая циркулирует в крови, сделала транспортировку кислорода более эффективной.

Напомним, международная группа ученых доказала, что эволюция никогда не прекращается.