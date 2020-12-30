Уголовной ответственностью за размещение разъяснений на сайте КСУ пригрозили у Зеленского

Уголовной ответственностью за размещение разъяснений на сайте КСУ пригрозили у Зеленскогоhttps://racurs.ua/n148477-ugolovnoy-otvetstvennostu-za-razmeschenie-razyasneniy-na-sayte-ksu-prigrozili-u-zelenskogo.htmlРакурс
В Офисе президента считают, что к уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда Украины (КСУ) следует привлечь лиц, которые дали распоряжение о размещении на сайте КСУ разъяснения относительно президентского указа об отстранении главы суда Александра Тупицкого.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента.
В ведомстве отмечают, что перечень информации, которая может быть размещена на сайте КСУ, четко определен:
- законом «О Конституционном суде Украины»;
- регламентом КСУ;
- Положением об официальном сайте КСУ.
«Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщение правового департамента Секретариата КСУ», — подчеркивают в Офисе президента.
В ведомстве публикацию на сайте этого «неизвестно кем подготовленного» разъяснения считают присвоением полномочий КСУ правовым департаментом.
Размещение таких «выводов» и «разъяснений» на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ, — подчеркивают в Офисе президента.
Напомним, указ Зеленского об отстранении Тупицкого в КСУ назвали ничтожным и неконституционным.