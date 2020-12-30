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Ракурс
В Украине продолжается противостояние вокруг КСУ

Уголовной ответственностью за размещение разъяснений на сайте КСУ пригрозили у Зеленского

30 дек 2020, 19:59
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В Офисе президента считают, что к уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного суда Украины (КСУ) следует привлечь лиц, которые дали распоряжение о размещении на сайте КСУ разъяснения относительно президентского указа об отстранении главы суда Александра Тупицкого.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента.

В ведомстве отмечают, что перечень информации, которая может быть размещена на сайте КСУ, четко определен:

  • законом «О Конституционном суде Украины»;
  • регламентом КСУ;
  • Положением об официальном сайте КСУ.

«Ни указанным выше, ни каким другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщение правового департамента Секретариата КСУ», — подчеркивают в Офисе президента.

В ведомстве публикацию на сайте этого «неизвестно кем подготовленного» разъяснения считают присвоением полномочий КСУ правовым департаментом.

Размещение таких «выводов» и «разъяснений» на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ, — подчеркивают в Офисе президента.


Напомним, указ Зеленского об отстранении Тупицкого в КСУ назвали ничтожным и неконституционным.

Источник: Ракурс


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