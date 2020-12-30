В Польшу вернут церковный колокол, датированный 1555 годом, фото: BBC

https://racurs.ua/n148476-pohischennyy-nacistami-400-kilogrammovyy-cerkovnyy-kolokol-vernut-v-polshu-foto-video.html

Ракурс

В Польшу вернут церковный колокол, датированный 1555 годом, который был похищен нацистами во время Второй мировой войны 77 лет назад.

Этот 400-килограммовый колокол был похищен из города Славенцице, сообщает BBC.

Поиски колокола местные прихожане начали два года назад. В конце концов его нашли в епархии немецкого города Мюнстера.

Отмечается, что упоминание об этом колоколе польский пастор обнаружил в одной из книг. Сам этот колокол незаметно стоял за двумя другими колоколами во дворе при суде католической церкви Мюнстера.

Нацисты в годы Второй мировой войны переплавили около 80 тыс. церковных колоколов, чтобы сделать из них оружие и боеприпасы.

После войны часть похищенных нацистами колоколов вернули, однако 1,3 тыс. из них, захваченных на восточных территориях, таких как Польша, сначала хранились на кладбище колоколов в Гамбурге, а их фотографии — в архиве в Нюрнберге.

В епархии заявили, что британская оккупационная администрация запретила возвращать колокола на восток, вместо этого они были переданы во временное пользование приходам Западной Германии.

Сейчас колокол не могут вернуть из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Официально он находится в собственности правительства Германии, после ослабления карантина его передадут церкви Святой Екатерины в Словенцице в бессрочную аренду.

Напомним, Украина требует вернуть икону из временно оккупированного Донбасса, которую один из лидеров Боснии и Герцеговины недавно дарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.