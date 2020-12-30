До Польщі повернуть церковний дзвін, датований 1555 роком, фото: BBC

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До Польщі повернуть церковний дзвін, датований 1555 роком, який був викрадений нацистами під час Другої світової війни 77 років тому.

Цей 400-кілограмовий дзвін був викрадений із міста Славенцице, повідомляє BBC.

Пошуки дзвону місцеві парафіяни розпочали два роки тому. Зрештою його знайшли в єпархії німецького міста Мюнстера.

Зазначається, що згадку про цей дзвін польський пастор виявив в одній із книг. Сам цей дзвін непомітно стояв за двома іншими дзвонами у дворі при суді католицької церкви Мюнстера.

Нацисти в роки Другої світової війни переплавили близько 80 тис. церковних дзвонів, щоб зробити з них зброю та боєприпаси.

Після війни частину викрадених нацистами дзвонів повернули, проте 1,3 тис. з них, захоплених на східних територіях, таких як Польща, спочатку зберігалися на кладовищі дзвонів у Гамбурзі, а їхні фотографії — в архіві в Нюрнберзі.

У єпархії заявили, що британська окупаційна адміністрація заборонила повернення дзвонів на схід, і натомість вони були передані в тимчасове користування парафіям Західної Німеччини.

Наразі дзвін не можуть повернути через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19. Офіційно він перебуває у власності уряду Німеччини, після послаблення карантину його передадуть церкві Святої Катерини у Словенциці в безстрокову оренду.

Нагадаємо, Україна вимагає повернути ікону з тимчасово окупованого Донбасу, яку один із лідерів Боснії та Герцеговини нещодавно дарував міністрові закордонних справ РФ Сергію Лаврову.