Маски в океані. Фото: pravda.com

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Кількість масок, які потрапили в океани планети у 2020 році, може становити 1,56 млрд.

За попередніми оцінками, люди у всьому світі використовують близько 129 млрд масок і 65 млрд пластикових рукавичок щомісяця, повідомляє природоохоронна організація OceansAsia.

Деякі з цих предметів потрапляють в океани, завдаючи шкоди морським екосистемам.

Пластикові маски розкладаються протягом сотні років. 1,56 млрд масок, які засмічують моря у 2020 році, — це лише вершина айсберга, вважають вчені.

Від 4 680 т до 6240 т лицьових масок — мала частина від 8−12 млн т пластика, щорічно потрапляє в океани. Важливо, щоб люди прагнули до скорочення використання одноразового пластику.

Для кожного одноразового пластикового предмета є багаторазові екологічні варіанти, а сам пластик потрібно правильно утилізувати, нагадують експерти.

Забруднення морів пластиком вбиває близько 100 тис. морських ссавців і черепах щороку, також гине понад 1 млн морських птахів, велика кількість риб і безхребетних.

Це негативно позначається на рибальстві та індустрії туризму й обходиться світовій економіці в 13 млрд дол. у рік.

Нагадаємо, забруднення пластиком океанів є однією з ключових причин глобального потепління.

Австралійські вчені підрахували, що на морському дні знаходиться близько 14 млн т мікропластику.