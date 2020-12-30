Маски в океане. Фото: pravda.com

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Ракурс

Количество масок, попавшее в океаны планеты в 2020 году, может составлять 1,56 млрд.

По предварительным оценкам, люди во всем мире используют около 129 млрд масок и 65 млрд пластиковых перчаток ежемесячно, сообщает природоохранная организация OceansAsia.

Некоторые из этих предметов попадают в океаны, нанося ущерб морским экосистемам.

Пластиковые маски распадаются в течение сотен лет. 1,56 млрд масок, которые засоряют моря в 2020 году, — это лишь вершина айсберга, считают ученые.

От 4 тыс. 680 т до 6 тыс. 240 т лицевых масок — малая часть 8−12 млн т пластика, ежегодно попадающего в океаны. Важно, чтобы люди стремились к сокращению использования одноразового пластика.

Для каждого одноразового пластикового предмета есть многоразовые экологичные варианты, а сам пластик нужно правильно утилизировать, напоминают эксперты.

Загрязнение морей пластиком убивает около 100 тыс. морских млекопитающих и черепах каждый год, также гибнет больше 1 млн морских птиц, большое количество рыб и беспозвоночных.

Это негативно сказывается на рыболовстве и индустрии туризма и обходится мировой экономике в 13 млрд долл. в год.

Напомним, загрязнение пластиком океанов является одной из ключевых причин глобального потепления.

Австралийские ученые подсчитали, что на морском дне находится около 14 млн т микропластика.