Энтони Хопкинс, фото: Geek10

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Ракурс

Энтони Хопкинс, известный британский и американский актер, отметил 45-ю годовщину отказа от алкоголя.

Об этом актер сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер.

По словам Хопкинса, 45 лет назад его «будто бы разбудил тревожный звоночек». Тогда, отмечает актер, его жизнь катилась под откос и он напился почти до смерти. После этого Хопкинс задумался — он хочет жить или умереть.

Я сказал: «Я хочу жить». И внезапно пришло облегчение, и моя жизнь стала потрясающей, — рассказал он.

В то же время Хопкинс отметил, что у него бывают дни, когда его одолевают сомнения, но он с ними справляется.

Сегодня — это то завтра, о котором вы так беспокоились вчера. Не сдавайтесь, продолжайте бороться, — подчеркнул он.

Хопкинс наиболее известен по роли серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера в киноленте «Молчание ягнят», за которую в 1992 году получил премию «Оскар».

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

Напомним, американские ученые зафиксировали рост алкоголизма из-за введенных в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19 карантинных мер.