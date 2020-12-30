Ентоні Гопкінс, фото: Geek10

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Ракурс

Ентоні Гопкінс, відомий британський та американський актор, відзначив 45-ту річницю відмови від алкоголю.

Про це актор повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер.

За словами Гопкінса, 45 років тому його «ніби розбудив тривожний дзвіночок». Тоді, зазначає актор, його життя котилося під укіс і він напився майже до смерті. Після цього Гопкінс задумався — він хоче жити чи померти.

Я сказав: «Я хочу жити». І раптово прийшло полегшення, і моє життя стало приголомшливим, — розповів він.

Водночас Гопкінс зазначив, що в нього бувають дні, коли його долають сумніви, проте він з ними справляється.

Сьогодні — це те завтра, про яке ви так турбувалися вчора. Не здавайтеся, продовжуйте боротися, — наголосив він.

Гопкінс найбільш відомий за роллю серійного вбивці-канібала доктора Ганнібала Лектера у кінострічці «Мовчання ягнят», за яку у 1992 році отримав премію «Оскар».

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

Нагадаємо, американські вчені зафіксували зростання алкоголізму через запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 карантинні заходи.