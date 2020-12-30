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Новий рік у Бучі. Фото: Facebook

Мільйони на Новий рік — яке місто в Україні виявилося найщедрішим (ІНФОГРАФІКА)

30 гру 2020, 18:17
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Найдорожчим святкування Нового року буде для мешканців містечка Буча. Водночас найменше коштів на святкування місцева влада виділила у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні.

Скільки коштів передбачили на новорічні витрати 2020−2021 років у бюджетах 18 міськрад і які суми витратили з місцевого бюджету в розрахунку на одного мешканця, проаналізував рух «Чесно».

Які українські міста найбільше заплатили за святкування Нового року. Інфографіка: Чесно

Найдорожчим святкуванням 2021 року буде для мешканців міста Буча, що в Київській області.

Тут місцева влада виділила майже 4 млн грн. У розрахунку на одного жителя міста це майже по 108 грн. Витрати передбачили на підготовку до новорічних свят, встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи.

Ялинка в Бучі. Фото: Poglyad.tv

Наступним йде місто Маріуполь Донецької області, де виділили 12,3 млн гривень, тобто по 28,3 грн в розрахунку на одного мешканця. Витрати, пов’язані з підготовкою до новорічних та різдвяних свят, оцінюють у 12,5 млн грн.

Саме на таку суму провели закупівлі товарів і послуг через електронну систему Prozorro. Придбання новорічної ялинки обійшлося у 3,5 млн грн, а на організацію святкувань у різних локаціях міста уклали договорів на 7,5 млн грн.

Ялинка в Маріуполі. Фото: 0629.com.ua

Влада Дніпра виділила 5 млн грн, тобто по 5 грн з особи. Ці кошти виділені на придбання двох ялинок, новорічне освітлення центральної площі та вулиць.

За інформацією сайту Prozorro, одна ялинка за 2 млн гривень буде розташована в районі парку імені Лазаря Глоби. Вартість головної ялинки міста, що на площі Героїв Майдану — 3 млн грн.

Вінниця відмовилась від ялинки, а всі свята проходитимуть онлайн. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Цьогоріч святкування обійдеться місту у 490 тис. грн.

Через карантинні обмеження у Запоріжжі міська рада відмовилась від святкувань, проте головну новорічну ялинку встановили, не купуючи нової, та прикрасили вулиці. У січні там запланували витратити на свята 610 тис. грн.

Запорізька ОДА навіть відмовилась від встановлення ялинки та ковзанки на головній площі міста. Запоріжці ж встановили на площі свою ялинку, яка вже стала мемом у соцмережах із підписом «Ялинка, на яку ми заслуговуємо у 2020 році».

Запоріжжя, «ялинка, на яку ми заслуговуємо у 2020 році». Фото: Чесно

У Луцьку міська рада передбачила на новорічні свята понад 1 млн гривень, з яких 276 тис. планують витратити на проведення новорічних та різдвяних заходів у місті, а 243 тис. грн на подарунки дітям атовців, різних вразливих груп та пільгових категорій.

Понад 1 млн грн на новорічні витрати передбачили у бюджеті Сумської міської ради, а у Житомирі на проведення новорічно-різдвяних свят та подарунки для дітей з бюджету виділили 841 тис. грн.

У Чернівцях на встановлення новорічних ялинок, придбання іграшок, оздоблення ялинки й фотозон витратили 738 тис. грн, у Чернігові — 605 тис. грн.


Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там підготовка до свят обійдеться мешканцям міста менш ніж в 1 грн на особу.

Раніше ми повідомляли, що карантин в Україні на новорічні свята не посилюватимуть, але обмеження через епідемію COVID-19 все ж продовжать діяти.

Джерело: Ракурс


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