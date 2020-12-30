Новий рік у Бучі. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n148473-milyony-na-novyy-rik-yake-misto-v-ukrayini-vyyavylosya-nayschedrishym-infografika.html

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Найдорожчим святкування Нового року буде для мешканців містечка Буча. Водночас найменше коштів на святкування місцева влада виділила у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні.

Скільки коштів передбачили на новорічні витрати 2020−2021 років у бюджетах 18 міськрад і які суми витратили з місцевого бюджету в розрахунку на одного мешканця, проаналізував рух «Чесно».

Найдорожчим святкуванням 2021 року буде для мешканців міста Буча, що в Київській області.

Тут місцева влада виділила майже 4 млн грн. У розрахунку на одного жителя міста це майже по 108 грн. Витрати передбачили на підготовку до новорічних свят, встановлення ялинки, ілюмінацію та інші заходи.

Наступним йде місто Маріуполь Донецької області, де виділили 12,3 млн гривень, тобто по 28,3 грн в розрахунку на одного мешканця. Витрати, пов’язані з підготовкою до новорічних та різдвяних свят, оцінюють у 12,5 млн грн.

Саме на таку суму провели закупівлі товарів і послуг через електронну систему Prozorro. Придбання новорічної ялинки обійшлося у 3,5 млн грн, а на організацію святкувань у різних локаціях міста уклали договорів на 7,5 млн грн.

Влада Дніпра виділила 5 млн грн, тобто по 5 грн з особи. Ці кошти виділені на придбання двох ялинок, новорічне освітлення центральної площі та вулиць.

За інформацією сайту Prozorro, одна ялинка за 2 млн гривень буде розташована в районі парку імені Лазаря Глоби. Вартість головної ялинки міста, що на площі Героїв Майдану — 3 млн грн.

Вінниця відмовилась від ялинки, а всі свята проходитимуть онлайн. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Цьогоріч святкування обійдеться місту у 490 тис. грн.

Через карантинні обмеження у Запоріжжі міська рада відмовилась від святкувань, проте головну новорічну ялинку встановили, не купуючи нової, та прикрасили вулиці. У січні там запланували витратити на свята 610 тис. грн.

Запорізька ОДА навіть відмовилась від встановлення ялинки та ковзанки на головній площі міста. Запоріжці ж встановили на площі свою ялинку, яка вже стала мемом у соцмережах із підписом «Ялинка, на яку ми заслуговуємо у 2020 році».

У Луцьку міська рада передбачила на новорічні свята понад 1 млн гривень, з яких 276 тис. планують витратити на проведення новорічних та різдвяних заходів у місті, а 243 тис. грн на подарунки дітям атовців, різних вразливих груп та пільгових категорій.

Понад 1 млн грн на новорічні витрати передбачили у бюджеті Сумської міської ради, а у Житомирі на проведення новорічно-різдвяних свят та подарунки для дітей з бюджету виділили 841 тис. грн.

У Чернівцях на встановлення новорічних ялинок, придбання іграшок, оздоблення ялинки й фотозон витратили 738 тис. грн, у Чернігові — 605 тис. грн.

Найдешевшим виявилося святкування у Львові, Хмельницькому, Рівному, Івано-Франківську та Херсоні. Там підготовка до свят обійдеться мешканцям міста менш ніж в 1 грн на особу.

Раніше ми повідомляли, що карантин в Україні на новорічні свята не посилюватимуть, але обмеження через епідемію COVID-19 все ж продовжать діяти.