Новый год в Буче. Фото: Facebook

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Самым дорогим празднования Нового года будет для жителей города Буча. В то же время меньше всего средств на празднование местные власти выделили во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне.

Сколько средств предусмотрели на новогодние расходы 2020−2021 годов в бюджетах 18 городских советов и какие суммы потратили из местного бюджета в расчете на одного жителя, проанализировало движение «Чесно».

Самым дорогим празднованием 2021 будет для жителей города Буча, что в Киевской области. Здесь местные власти выделили почти 4 млн грн.

В расчете на одного жителя города это почти по 108 грн. Расходы предусмотрели на подготовку к новогодним праздникам, установление елки, иллюминацию и другие мероприятия.

Следующим идет город Мариуполь Донецкой области, где выделили 12,3 млн грн, то есть по 28,3 грн в расчете на одного жителя. Расходы, связанные с подготовкой к новогодним и рождественским праздникам, оценивается в 12,5 млн грн.

Именно на такую сумму провели закупки товаров и услуг через электронную систему Prozorro. Приобретение новогодней елки обошлось в 3,5 млн грн, а на организацию празднеств в различных локациях города заключили договоров на 7,5 млн грн.

Власть Днепра выделила 5 млн грн, то есть по 5 грн с человека. Эти средства выделены на приобретение двух елок, новогоднее освещение центральной площади и улиц.

По информации сайта Prozorro, одна елка за 2 млн гривен будет расположена в районе парка имени Лазаря Глобы.

Стоимость главной елки города на площади Героев Майдана — 3 млн грн. Сумма включает услуги по монтажу иллюминационного оборудования, световых конструкций и украшений на площади Героев Майдана и центральном проспекте города.

Винница отказалась от елки, а все праздники будут проходить онлайн. Такое решение принял исполнительный комитет городского совета в связи с распространением коронавирусной инфекции. В этом году празднование обойдется городу в 490 тыс. грн.

В эту сумму входят такие статьи расходов, как подарки для детей льготных категорий и участников рождественских мероприятий онлайн. Кроме того, город украсят иллюминациями и гирляндами.

Из-за карантина в Запорожье городской совет отказался от празднований, однако главную новогоднюю елку установили, не покупая новой, и украсили улицы. В январе там запланировали потратить на праздники 610 тыс. грн.

Запорожская ОГА даже отказалась от установки елки и катка на главной площади города. Запорожцы же установили на площади свою елку, которая уже стала мемом в соцсетях с подписью «Елка, на которую мы заслуживаем в 2020 году».

В Луцке городской совет предусмотрел на новогодние праздники более 1 млн грн, из которых 276 тыс. планируют потратить на проведение новогодних и рождественских мероприятий в городе, а 243 тыс. грн. на подарки детям атовцев, различных уязвимых групп и льготных категорий.

Более 1 млн грн на новогодние расходы предусмотрели в бюджете Сумского городского совета, а в Житомире на проведение рождественских праздников и подарки для детей из бюджета выделили 841 тыс. грн.

В Черновцах на установление новогодних елок, приобретение игрушек, украшение елки и фотозон потратили 738 тыс. грн, в Чернигове — 605 тыс. грн.

Самым дешевым оказалось празднование во Львове, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске и Херсоне. Там подготовка к праздникам обойдется жителям города меньше чем в 1 грн на человека.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине на новогодние праздники не будут ужесточать, но ограничения из-за эпидемии COVID-19 все же продолжат действовать.