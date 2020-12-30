Анна Скороход, скриншот видео

https://racurs.ua/n148472-ded-voeval-s-georgievskoy-lentoy-nardep-iz-gruppy-palicy-raskritikovala-dekommunizaciu-video.html

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Декоммунизацию, которая осуществляется в Украине, раскритиковала народный депутат Анна Скороход, член фракции «За будущее».

По мнению Скороход, борьба с коммунизмом и СССР в Украине является «маразмом», а люди, которые занимаются декоммунизацией, — «больные». Об этом она заявила в эфире телеканала НАШ, во время которого обсуждался вопрос открытия уголовного производства в отношении 19-летнего киевлянина, задержанного во Львове за ношение шапки с советской символикой.

События, которые мы наблюдаем во Львове, это болезнь общества. Это воспаление мозга части общества, которое мы имеем благодаря политике, которая проводилась в последние годы, — отметила она. — Если бы это не было сделано на государственном уровне, то у нас бы такого не было.

Также Скороход заявила, что не понимает, почему в Украине запрещена так называемая «георгиевская ленточка».

Мы должны уважать историю, у каждого своя история. У меня прадед дошел до Берлина. Для него георгиевская лента — это был символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен рассказывать, что это символ зла? Почему история людей делается ничтожной?, — заявила депутат.

«Георгиевская лента» — это элемент военных наград, который применялся в Российской империи. В Советском Союзе она имела похожий аналог под названием «гвардейская лента».

В последние годы «георгиевская ленточка» фактически стала символом российской агрессии против Украины. С июня 2017 года она запрещена в Украине.

Напомним, 28 декабря в одном из кафе на улице Валовой во Львове заметили жителя Киева с шапкой, на которой были изображены серп и молот в красной звезде. В связи с этим инцидентом было начато уголовное производство.